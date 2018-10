OM eist cel tegen ex-agent voor kinderporno

Gemeente Oss: Kom niet van buiten naar herdenking spoordrama

13:59 De gemeente Oss verzoekt belangstellenden van buiten de stad uitdrukkelijk om maandag niet naar de herdenking van de slachtoffers van het spoordrama te komen. Die dag start om 16.00 uur een samenkomst voor genodigden in theater De Lievekamp. De herdenking is te volgen op grote schermen in het stadion van TOP Oss.