OM eist drie jaar cel tegen 'oliemannetje' van Defensie voor corruptie

H. geldt als hoofdverdachte in een omvangrijk proces over corruptie bij de aanbesteding van voertuigen voor Defensie en de politie. H. zou zich tien jaar lang hebben laten trakteren door de autobranche in ruil voor gevoelige informatie over defensieaankopen.

De band van H. met autoverkopers was volgens een interne commissie zo langdurig en zo innig dat de 'schijn van belangenverstrengeling' was ontstaan. Een 'ongewenste situatie', luidde de conclusie.

Importeurs van Volkswagen (Pon), Renault en Peugeot zouden met de gunsten grote invloed hebben verworven bij de aanbestedingen voor 13.000 politie-auto's en 1.600 auto's voor Defensie. Met de contracten waren honderden miljoenen euro's gemoeid.

Snoepreisjes

H. maakte in tien jaar tijd 26 reizen die gekwalificeerd zouden kunnen worden als snoepreisjes, bedoeld om Defensie als grote klant te vriend te houden. De reizen omvatten onder meer uitjes van Roland Garros in Parijs, Formule-1 races in Monaco en minicruises op de Middellandse Zee.



De uitstapjes werden tussen 2001 en 2011 georganiseerd en betaald door auto-importeur Pon (Volkswagen), Peugeot en Renault. De autoverkopers leken er vooral op uit om H., die bij hen te boek stond als dé automan van Defensie, te vriend te houden en op die manier orders binnen te halen.

In totaal is er circa 100.000 euro uitgegeven aan die trips. Daarnaast bedong H. tal van voordeeltjes voor zichzelf, zoals een dure auto voor een zachte prijs en jarenlang gratis tanken. Officier van justitie Peter van de Kerkhof citeerde een getuige, die heeft verklaard dat H. ,,iedereen heeft belazerd en misbruik heeft gemaakt van zijn positie."



De aanklager vervolgt: ,,Corruptie of het accepteren van smeergeld kent geen winnaars. De overheid wordt benadeeld, bedrijven corrumperen of worden gecorrumpeerd en ondanks kortstondig voordeel staat ook de gesmeerde ambtenaar uiteindelijk met lege handen." Dat is volgens Van de Kerkhof de les uit deze strafzaak. ,,Wanneer je corrupt bent, ben je je baan kwijt en word je vervolgd."

Oliemannetje

De topambtenaar, het oliemannetje van het ministerie van Defensie dat alles kon regelen als het maar vier wielen had, heeft zijn vervolging tijdens eerdere zittingen zelf een krankzinnige zaak genoemd. Volgens hem is alles uit zijn verband gerukt. Zo waren de reisjes netwerkbijeenkomsten die hij nodig had om aan interne, speciale wensen te kunnen voldoen.

Naast H. staan vijf ambtenaren en vijf medewerkers uit de autobranche terecht. Tegen hen eiste het OM 40 uur werkstraf tot een jaar celstraf. In één geval eiste de officier van justitie vrijspraak. Ook oud-defensieminister Hans Hillen moest getuigen in het proces.