OM eist levenslang voor moord op advocaat Derk Wiersum

Meerdere omstandigheden ‘maken het aannemelijk’ dat Wiersum is doodgeschoten omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond tegen Ridouan Taghi. Net zoals in de zaak over de moord op de broer van de kroongetuige in maart 2018 zijn er aanwijzingen voor betrokkenheid van de ‘criminele organisatie’ van Taghi.



Wiersum werd kort na half acht ‘s morgens beschoten, toen hij met zijn auto naar zijn werk wilde gaan. Hij is minstens zes keer geraakt, een schot in het hoofd is hem fataal geworden. Wie van de twee verdachten de schutter is geweest, staat volgens justitie niet onomstotelijk vast, al lijkt Moreno B. de meest waarschijnlijke optie. ,,Derk Wiersum is de enige die het gezicht van de schutter heeft gezien”, zegt het OM.



Giërmo B. en Moreno B. wisten aantoonbaar dat Wiersum advocaat was, al was het maar door het visitekaartje dat Wiersum aan Moreno B. stuurde. Het is niet te bewijzen dat de verdachten ook wisten dat Wiersum de advocaat was van de kroongetuige, maar dat is geen reden voor een mildere strafeis.