OM eist negen maanden cel tegen politiecommissaris Ad Smit

Ad Smit (68) was een bekende politiecommissaris, die vanwege zijn strijd tijdens de krakersrellen in de jaren tachtig de bijnaam ‘Adje Latje’ kreeg. Als districtschef van Amsterdam Zuidoost ging het mis. Tussen 2009 en 2014 betaalde Smit structureel diners, kaarten voor voetbalwedstrijden van Ajax en concertkaartjes van politiegeld, aldus het Openbaar Ministerie. ,,Smit was een ware ticketmachine, die kaartjes regelde voor van alles en nog wat.”

Volgens justitie heeft Smit bijna 50.000 euro aan politiegeld verduisterd. De Nationale Politie eist dat geld in het kader van de strafprocedure terug.

Smit erkent achteraf dat hij niet altijd even handig heeft geopereerd en ‘de randen’ heeft opgezocht, maar betwist dat hij niet integer is geweest. Volgens Smit waren de kaarten voor ‘representatiedoeleinden’ en ‘als beloning voor politieagenten’. Dat was volgens hem een gangbare praktijk. Als er kaarten overbleven, gaf Smit ze naar eigen zeggen weg, aan familie en bekenden, maar ook aan ‘hoge politieambtenaren’ en ‘zelfs officieren van justitie’.

‘Vanuit functie’

Verschillende politieambtenaren moesten de kosten terugbetalen en kregen een boete. De officieren van justitie die voetbalwedstrijden en concerten bezochten, beweerden dat ze daar waren vanuit hun functie. Zij kregen geen straf opgelegd.

Smit gold als een roemruchte politieman in het Amsterdamse korps, die in 1976 begon aan het bureau Leidseplein. Hij geldt als een hardliner binnen de politie, die ‘de Rambo van de Lijnbaansgracht’ en ‘de gesel van Amsterdam’ wordt genoemd.

In 2017 kreeg Smit een herseninfarct. De zaak heeft hem zeer aangegrepen, zei hij bij Pauw. In 2018 werd hij oneervol ontslagen. Hij betreurt het dat hij met deze affaire een politieloopbaan van 44 jaar heeft moeten afsluiten. Smit was een bekend politiegezicht in Amsterdam. De officier van justitie: ,,Juist van iemand met zo’n staat van dienst verwacht je dat hij weet wat door de beugel kan en wat niet.” Een ambtenaar als Smit dient “zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar” te zijn, aldus het OM.