OM eist twee jaar cel tegen atletiektrainer Jerry M. voor misbruik minderjarige meisjes

Door personeels­te­kort vorig jaar geen rapport over geestvermo­gens in 200 strafzaken

19 februari In tweehonderd strafzaken kon vorig jaar geen rapport worden opgesteld over de geestvermogens van een verdachte, terwijl dit wel was gevraagd. Er was door personeelstekorten in die gevallen geen psycholoog of psychiater beschikbaar om het rapport op te stellen.