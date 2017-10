Het Openbaar Ministerie (OM) wil zo snel mogelijk antwoorden geven op de vragen die leven rond Michael P., de man die verdacht wordt van het doden van Anne Faber uit Utrecht. Wanneer dat kan, is nog onduidelijk, mede omdat de verdachte nog steeds geen contact mag hebben met de buitenwereld. ,,Zodra we kunnen, komen we met antwoorden’’, zegt woordvoerder Mary Hallebeek.

Michael P. (27) zit nog steeds in alle beperkingen, zoals dat in juridische termen heet. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat Niels Dorrestein, die echter ook niks mag meedelen over wat er buiten de gevangenismuren gebeurt en wat er allemaal over zijn zaak verteld wordt. Hij mag de verdachte alleen voorbereiden op en bijstaan tijdens verhoren, zonder exact te weten wat justitie precies gaat vragen.

,,Het is de bedoeling dat de verdachte zijn verklaringen spontaan en uit zichzelf aflegt. Het moet niet van buitenaf gestuurd of beïnvloed worden’’, zegt Mary Hallebeek van het OM. ,,Stel dat hij de krant zou kunnen lezen. Zijn verhaal zou hij op basis daarvan kunnen aanpassen. Dat is niet goed voor het achterhalen van de waarheid, vooral als er nog belangrijke vragen openstaan.”

P. zit inmiddels bijna twee weken in alle beperkingen nadat hij maandag 9 oktober opgepakt werd op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber. Toen was nog niets over het lot van de Utrechtse vrouw bekend. Op aanwijzing van P. werd de vrouw drie dagen later dood gevonden in de bossen bij Zeewolde. Of hij bekend heeft Anne Faber gedood te hebben, is nog niet duidelijk. Evenmin is duidelijk waar ze elkaar tegenkwamen, wat er daarna is gebeurd en hoe en wanneer het lichaam van Faber naar Zeewolde is vervoerd.

Twee weken in volledige beperking is geen uitzonderlijk lange periode en geeft ook geen aanleiding om de beperkingen er zo snel mogelijk vanaf te halen. De staat van het onderzoek is bepalend. Pas als de officier van justitie vindt dat de zaak voldoende duidelijk is of dat er geen nieuwe verklaringen meer verwacht worden, gaan ze eraf. Wel kan de advocaat van de verdachte elke dag aan de rechtbank vragen om de beperkingen eraf te halen. Hallebeek: ,,Het is niet niks als je alleen maar contact mag hebben met je advocaat.”

Het OM beseft dat er ondertussen bij het publiek veel vragen leven over de verdachte, maar ook over wat er met Anne is gebeurd. ,,Tijdens het onderzoek hebben we samen met de politie zo open mogelijk gecommuniceerd. Zodra we het kunnen, gaan we proberen op sommige vragen, voor zover dat kan, antwoord te geven.’’

De Utrechtse advocaat Dorrestein van Michael P. kan zich wel iets voorstellen bij het feit dat zijn cliënt nog geen contact mag hebben met de buitenwereld. ,,Ik ken de exacte beweegredenen niet, maar in een zaak die zoveel maatschappelijke onrust veroorzaakt, begrijp ik dat.’’