OM gaat uit van moord of doodslag in zaak dode 14-jarige Lotte

Eerste relschop­per Eindhoven al gepakt op basis van beelden

25 januari De politie heeft vandaag al een eerste relschopper opgepakt op basis van verzameld beeldmateriaal van de rellen in Eindhoven van gisteren. ,,En we hebben meer verbalen al klaarliggen.” Dat zegt Wilbert Paulissen, politiechef Oost-Brabant vanavond in de talkshow Jinek. Meerdere verdachten kunnen nog deze week bezoek van de politie verwachten, zegt hij.