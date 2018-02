OM gaat vier grote tabaksproducenten niet vervolgen

In een eerste reactie zegt Ficq: ,,We gaan in gestrekte draf en in vol vertrouwen door naar het gerechtshof voor een Artikel 12-procedure." Zo'n procedure zal ongeveer een jaar duren. Ook Anne Marie van Veen die als eerste aangifte van zware mishandeling deed, ziet de procedure met vertrouwen tegemoet.



,,Dit is een opstapje'', reageert ook de woordvoerder van KWF Kankerbestrijding die veel kansen ziet voor een artikel 12-procedure. Het Longfonds en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis sluiten zich daarbij aan. ,,We kijken vol vertrouwen uit naar het vervolg. We hadden natuurlijk het liefst een ander besluit van het OM gezien'', zegt een woordvoerster van het Longfonds.



Het Universitair Medisch Centrum Groningen zegt teleurgesteld te zijn over het 'onbegrijpelijke' besluit. ,,Gezien de ernstige en negatieve gevolgen van tabaksverslaving voor de samenleving was het goed geweest als de strafrechter zich had gebogen over de rol die de tabaksindustrie daarin speelt", aldus het academische ziekenhuis.