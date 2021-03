OM gebruikt voor het eerst online lokprofiel in strijd tegen jeugdprostitutie

Dat de inzet van een online profiel leidt tot een aanhouding is vanavond te zien in de vierde aflevering van het programma Jojanneke uit de Prostitutie. Het OM wil lokprofielen nu vaker gaan inzetten in de strijd tegen mensenhandelaren die actief zijn in de minderjarigenprostitutie. ,,We willen hier vol op inzetten, om dit vreselijke fenomeen tegen te gaan’’, aldus Warner ten Kate , landelijk officier mensenhandel in het EO-programma.