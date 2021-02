OM: geen strafbare feiten in Instagramfilmpje van ‘Journaal-gijzelnemer’ Tarik Z.

In de video stelt hij zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen’. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen ‘te waarschuwen’ voor de NOS en de publieke omroep. De politie bevestigde vanochtend aan de NOS dat het inderdaad om Tarik Z. gaat. Ook de woordvoerder van het OM bevestigt tegen het ANP dat de persoon in het filmpje inderdaad Z. is. ,,Je kan er van alles van vinden, maar naar ons idee is dit filmpje op zich niet strafbaar.”