OM: hogere strafeisen voor ram- en plofkraak

Nieuw onderzoek granaatex­plo­sie Afghanis­tan

6:53 Het Openbaar Ministerie (OM) moet nieuw onderzoek instellen naar de explosie van een handgranaat in een Nederlands legervoertuig in Afghanistan in 2010. Justitie besloot vorig jaar het onderzoek niet te heropenen, maar een van de twee oud-militairen die betrokken waren bij de explosie was het daar niet mee eens. Hij stapte naar het militair gerechtshof in Arnhem en dat wijst zijn verzoek toe, blijkt uit een tussenoordeel.