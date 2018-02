Om hoofddoek mishandeld meisje (14): vrouw liep door toen ik huilend op de grond lag

,,Ik praat, maar van binnen huil ik nog.'' Het 14-jarige meisje uit Emmeloord dat op straat werd mishandeld nadat twee jongens eisten dat ze haar hoofddoek zou afdoen, doet haar verhaal. ,,Omdat ik wil dat dit stopt, vertel ik dit. Waarom gebeurt dit in Nederland?'' Ze wil anoniem blijven. ,,Als ik met naam word genoemd, kom ik nooit meer los van de gebeurtenis.''



,,Wat mij is overkomen, kan ik niet los zien van hoe dingen veranderd zijn in Nederland. Na de aanslagen van IS en de problemen tussen Turkije en Nederland. Het is verhard, zo zeggen de oudere mensen dat dan in de familie. Dit was tien jaar geleden nooit zo gebeurd, vertelt mijn moeder. Sommige mensen accepteren een ander niet meer.''



,,Helaas ben ik wel vaker racistisch benaderd op straat in Emmeloord, de afgelopen jaren. Niet elke dag of zo. Alleen gebeurt het vaker. Maar ik had nooit gedacht dat mij dit zou kunnen overkomen.''



,,Ik was dus net bij de Jumbo geweest, om een zak chips te kopen. Ik fietste naar ons huis, zo rond kwart voor vier was het. Ik reed net over het fietspad achter de Jumbo, toen ineens twee jongens voor mij bleven fietsen. Ze waren een paar jaar ouder dan ik, ik denk 18 jaar of zo. Ze hadden blond haar, zo blond dat het bijna geel leek. Ik had ze nog nooit eerder gezien. Ze lachten naar elkaar, keken mij weer aan, en lachten daarna verder. Er gebeurde nog niets. Maar daarna begonnen ze ineens te schelden. 'Kankermoslim', zei de een. 'Met je kankertheedoek op je hoofd', zei de andere jongen. Ze noemden me een kanker-Marokkaan (ze lacht kort, AV). Mijn ouders zijn trouwens Turks.