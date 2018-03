OM in hoger beroep tegen politiemol Mark M.

De politiemol (31) moest een maand geleden terecht staan voor een lijst aanklachten. Daaronder naast computervredebreuk, schending van ambtsgeheim, witwassen en deelname aan een criminele organisatie ook omkoping.



Volgens de rechtbank was niet bewezen dat hij daadwerkelijk geld kreeg voor het doorgeven van geheime politie-informatie. Wel ging hij in op beloftes dat klanten in de toekomst zouden investering in zijn nieuwe bedrijfje in crypto-telefoons. Dat was wel een vorm van omkoping, zei de rechtbank, maar niet tegen betaling. De klanten waren undercover-agenten.