OM: Jawed S. pleegde aanslag Amsterdam vanwege Wilders en kritiek op islam

De rechter-commissaris in Amsterdam zegt in deze fase van het onderzoek voldoende bewijzen te zien om de man langer vast te houden. Jawed S. zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens het OM zal de verdachte psychologisch en psychiatrisch worden onderzocht.



Over de onlangs door Wilders georganiseerde en later weer afgezegde cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed heeft hij volgens justitie niks gezegd. Over deze wedstrijd was onder andere in Afghanistan en het buurland Pakistan grote commotie ontstaan. Wilders reageerde in een tweet: ,,Moslimterroristen haten onze manier van leven en onze vrijheden. Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S. Bijna wekelijks vinden in heel Europa dit soort gruwelijke steekpartijen plaats op onschuldige mensen. Ik zeg: grenzen dicht en islamiseren."