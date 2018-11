OM: jonge jihadiste wilde wel degelijk aanslag in Nederland plegen

Video Ooggetuige na enorme explosie: We hebben verschrik­ke­lij­ke dingen gezien

16:59 De explosie in een transformatorhuisje nabij de Grote Markt in Bergen op Zoom, waarbij maandagochtend drie medewerkers van netbeheerder Enexis en een leerling van ‘t Rijks zwaargewond raakten, heeft enorme impact op getuigen en betrokkenen. Ook bij het naastgelegen restaurant De Teerkamer. ,,We hebben verschrikkelijke dingen gezien.”