OM komt vandaag met strafeisen tegen ‘Rolexbende’

Een aantal slachtoffers is met grof geweld te grazen genomen en beroofd van het kostbare uurwerk. Uit het strafdossier tegen de vier komt onder meer het beeld naar boven dat zij BN’ers en topvoetballers op de korrel namen.

Vorige week werden in de rechtszaal beelden vertoond van de beroving van zakenman René van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam. Hij werd in februari vorig jaar op de Apollolaan aangevallen, met grof geweld tegen de grond gewerkt en beroofd van zijn horloge. De overvallers zijn als aasgieren op het slachtoffer gedoken, zo vatte de rechter het gewelddadige voorval samen. Van Dam raakte ernstig gewond. In later door de politie afgeluisterde gesprekken zeiden de verdachten onder meer dat het slachtoffer “viel als een kroket”.

Ook Estelle Cruijff behoort tot de slachtoffers van de vermoedelijke bende. Zij werd eind 2018 in de Vossiusstraat aangevallen, geschopt, geslagen en beroofd. Cruijff moest na de overval in therapie om de gebeurtenissen te kunnen verwerken. Van Dam heeft aangegeven dat de overval zijn leven heeft verwoest.

‘Snel geld’

De verdachten (in de leeftijd van 17 tot 29 jaar) hebben gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Over de voorbereidingen van de overvallen willen zij tot dusver weinig tot niets kwijt. Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat er in de stad gezocht werd naar dure auto’s, die daarna werden gevolgd.

Volgens de verdachten waren zij niet per se op zoek naar Rolexen. ,,We zochten gewoon snel geld”, aldus een van hen eerder tijdens de zitting. ,,Een paar duizend euro. Door misdrijven te plegen. We zijn niet gaan picknicken of daten.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.