OM komt vrijdag met strafeis tegen echtpaar dat moeder zou hebben vergiftigd

Rietje Esselaar overleed in juni 2016, 80 jaar oud. In 2000 was haar man Edward al overleden. De familie had in de Oosterparkbuurt in Amsterdam, waar Rietje woonde, een aantal panden in bezit. Sinds de dood van haar man stonden die allemaal op naam van Rietje. De panden zouden na haar dood eerlijk worden verdeeld over haar drie zoons.