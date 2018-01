OM legt zich niet neer bij vrijspraak in moordzaak zonder lijk

In eerste aanleg werd G. veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar . In hoger beroep was wederom die straf tegen G. geëist. Het gerechtshof in Leeuwarden sprak G. eind december, bij gebrek aan bewijs, echter vrij in de ' moord zonder lijk'-zaak . De Vrieze, die sinds 11 april 2010 wordt vermist, en G. deelden een woning in Groningen. Daar trof het Nederlands Forensisch Instituut een hoeveel bloed aan, waardoor volgens het OM van een misdrijf sprake moet zijn geweest. Uit nader onderzoek kon dat echter niet met zekerheid worden vastgesteld.

Goed bestuderen

Het OM heeft cassatie aangetekend. Dat moet binnen twee weken na het vonnis. ,,We gaan het vonnis goed bestuderen en besluiten daarna of we de cassatie doorzetten", aldus een woordvoerder.



Als het OM de cassatie doorzet, moet de Hoge Raad bepalen of de procedure bij het gerechtshof in Leeuwarden juist is verlopen. Als dat niet het geval is, moet een ander gerechtshof de zaak opnieuw behandelen.



G. liet in december via zijn advocaat weten dat hij wil dat een coldcaseteam van de politie naar de zaak kijkt. ,,Met de uitspraak heeft het gerechtshof deze moordzaak in feite teruggebracht tot een verdwijningszaak", aldus de advocaat.