OM looft 15.000 euro uit voor gouden tip fatale mishandeling Carlo Heuvelman (27)

‘Ga maar slapen’ zei Sylvia, maar Sanne (13) werd nooit meer wakker

De ene week was ze dit voorjaar nog een ochtend op school en merkten haar klasgenoten in de brugklas van het Amadeus Lyceum nauwelijks iets aan haar. Een week later overleed Sanne, 13 jaar jong, tot ontsteltenis van haar omgeving. Het is een herdenkingsbankje in het Utrechtse Máximapark dat nu steun biedt en een plek om aan haar terug te denken.

8 november