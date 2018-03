OM: man uit Breda die Graceland liet nabouwen moet 2,5 jaar de cel in

Graceland

In 2014 ontdekt de politie een hennepkwekerij in een huis in Dinxperlo. De 62-jarige P. is de huurder van de woning. De politie treft in het huis een hennepkwekerij met 470 planten aan. P. laat op dat moment een replica van de villa Graceland in Memphis, Tennessee, het huis van zanger Elvis Presley, bouwen. Uit onderzoek blijkt dat de legale inkomsten van de man onvoldoende zijn om zowel in zijn levensonderhoud te voorzien en tegelijkertijd een villa te laten bouwen.