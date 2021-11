OM: nieuw onderzoek naar mogelijke vader van ‘containerbaby’ Amsterdam

rechtszaakJustitie gaat opnieuw onderzoek doen naar de mogelijke vader van het meisje dat in oktober 2014 in een ondergrondse container in Slotermeer werd aangetroffen. Deze man, Kaba genaamd, zou deels in Parijs, deels in Nederland wonen. Hij heeft volgens de 31-jarige moeder van het kind, Todisoa R., de baby in de container gedaan.

Dit bleek vrijdag tijdens de tweede pro-formazitting. R., geboren in Madagaskar, wordt ervan verdacht haar pasgeboren baby in de vuilcontainer te hebben gestopt. Tijdens de eerste zitting verklaarde de vrouw dat niet zij, maar de door haar genoemde Kaba de dader is.

De politie startte daarop een zoektocht naar de man. Er werden twee Kaba’s aangetroffen in haar sociale media. Ook stonden er twee Kaba’s in haar telefoon. Volgens de officier van justitie is er contact gezocht met de Franse politie. ,,Maar daar was deze man niet bekend. Hij staat niet in het systeem.”

Aarzelend

Toen de politie een foto van het Facebookprofiel van één van de Kaba’s liet zien, twijfelde R. ,,Haar antwoord was aarzelend nee,” aldus de officier van justitie.

De Franssprekende R. vertelde tijdens een telefonische verbinding via haar tolk aan de rechtbank: ,,Het is moeilijk voor me. Ik weet het niet. De Kaba die ik kende, had haar en een baard.”

R. zegt heel weinig van hem te weten. ,,Ik heb alleen contact via Facebook. Hij vraagt wanneer we kunnen afspreken. Ik weet niet waar hij woont.”

Bang

R.’s advocaat S. Konya: ,,R. zei gisteren dat dit weleens de Kaba zou kunnen zijn, maar ze kan het niet in zekerheid zeggen. Mijn cliënte is bang om het te zeggen. Ze is bang dat het tegen haar wordt gebruikt.”

De officier van justitie heeft er niet veel vertrouwen in dat nieuw onderzoek op korte termijn tot succes leidt. ,,R. is uitvoerig gehoord en nu zegt ze dat het mogelijk om deze Kaba gaat. Er gaat wel veel tijd verloren op deze manier.”

R. blijft voorlopig vastzitten op verdenking van poging tot kindermoord. De zaak wordt aangehouden tot 27 januari voor een inhoudelijke behandeling.

Jarenlange zoektocht

In de nacht van 26 oktober 2014 werd aan de Fritz Conijnstraat in Slotermeer een baby gevonden in een vuilniscontainer. Een voorbijganger merkte gehuil op en belde de alarmkamer.

De vrouw die het meisje aantrof, vertelde Het Parool in 2014: ,,Ik trok de klep van de container omhoog om te luisteren. We hoopten dat het om een weggegooide babyfoon ging.”

Toen de brandweer met een warmtecamera in de container keek, werd het meisje gevonden. Ze was tien tot twintig dagen oud, had een rompertje aan en zat in een plastic tas.

Het duurde jaren voordat de politie de moeder van de baby op het spoor kwam. De politie hoopte te kunnen herleiden waar het meisje haar hielprik had gekregen, maar zonder succes. Ook een grote pigmentvlek leidde niet tot een spoor en het was amper te achterhalen waar haar rompertje was gekocht.

Pas in het voorjaar van 2021 werd er een dna-match met de vingerafdruk gevonden in Duitsland. De 31-jarige moeder werd in dat land aangehouden. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats. Het meisje is inmiddels geadopteerd en maakt het goed, volgens het Openbaar Ministerie.