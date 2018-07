OM Oekraïne onderzoekt betrokkenheid AkzoNobel en Mammoet bij bouw Krimbrug

Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander. Het is voor het eerst dat de namen van grote Nederlandse multinationals opduiken in het dossier rond de bouw van de volgens EU en VS illegaal gebouwde brug. De bedrijven zelf ontkennen de aantijging.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Oekraïne behoren AkzoNobel en Mammoet tot de bedrijven die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een 'ecologische misdaad' door het leveren van materialen voor de brug. De bouw ervan heeft voor grote schade aan het milieu gezorgd, laat de Oekraïense openbaar aanklager Viktoriya Mozgova weten.



In Russische en Oekraïense media worden meerdere westerse bedrijven genoemd die materialen of machines zouden hebben geleverd voor de bouw van de omstreden Krimbrug. Dat is in strijd met sancties die de EU en de VS hebben opgelegd, nadat Rusland in 2014 de Oekraïense Krim annexeerde.