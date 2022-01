OM: Omgebrachte Esmee (14) en verdachte kenden elkaar ruim een jaar, ontucht in die periode

De omgebrachte Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk en de 32-jarige verdachte die is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood, kenden elkaar ruim een jaar. De ontucht waarvan justitie hem verdenkt, zou in die periode hebben plaatsgevonden.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het voorarrest van de man is verlengd. Dat betekent dat hij zeker ook de komende negentig dagen vastzit.

Op oudjaarsdag werd het 14-jarige meisje uit Hazerswoude-Rijndijk dood gevonden aan de Melchior Treublaan in Leiden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Nog op dezelfde dag werd de 32-jarige Leidenaar aangehouden.

Hij wordt verdacht van moord of doodslag (zonder voorbedachten rade) op en ontucht met Esmee. Verdachte Olivier van de G. gaf les bij de gymvereniging waarvan de tiener sinds november vorig jaar lid was. De man was daar sinds 2016 trainer.

Honderden mensen stonden zaterdag langs de weg om Esmee de laatste eer te bewijzen.

Met man en macht werken politie en justitie aan de zaak. Zo werd woensdagochtend in Leiden in het water van de Nieuwe Rijn gezocht naar bewijsmateriaal.

Voor de zaak zijn 25 rechercheurs vrijgemaakt. Zij zoeken uit wat er is gebeurd tussen 30 december 16.00 uur, toen Esmee voor het laatst werd gezien bij het Vijf Meiplein in Leiden, en het moment de volgende ochtend waarop zij dood werd gevonden. Waar anderen haar voor het laatst zagen, is niet ver van de woning van de verdachte.

Grenzen

Justitie merkt dat de Leidenaar en zijn familie op internet worden gedemoniseerd. Met hun reacties zoeken mensen soms de grenzen op, die van het fatsoen en het strafrecht, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

,,De politie en het OM zien en begrijpen dat de dood van het jonge meisje tal van emoties los maakt. Het OM doet een beroep op de afzenders van deze berichten om de beslissing over het al dan niet schuldig zijn van een verdachte over te laten aan de rechter, en zeker ook anderen niet lastig te vallen.”

Na de negentig dagen waarmee zijn voorarrest is verlengd, is de eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen de man. De datum voor de zitting is nog niet bekend.

