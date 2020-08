OM opent aanval op ‘lekkende advocaten’ tijdens liquidatieproces Marengo

UpdateHet Openbaar Ministerie heeft vandaag tijdens de hervatting van het Marengo-proces de aanval geopend op een aantal advocaten, die in de ogen van het OM geheime informatie hebben gelekt aan de organisatie van Ridouan Taghi. Verslaggever Yelle Tieleman was in de rechtbank en deed live verslag.

Het Marengo-proces draait om een reeks onderwereldmoorden, die worden toegeschreven aan Ridouan Taghi en nog eens zestien andere verdachten. Vandaag maakte het OM bekend dat Taghi nu ook een zesde moord wordt verweten, de moord op Appie Belhadj in 2016. Ook twee andere verdachten wordt betrokkenheid bij deze moord ten laste gelegd.

De meeste aandacht ging uit naar de toelichting die het Openbaar Ministerie zou geven bij een vorige week verstrekt proces verbaal van bevindingen. In dit document onderzoeken politie en justitie beweringen die door kroongetuige Nabil B. zijn gedaan over de rol van advocaten in het zogeheten Koper-onderzoek. Dat draait om een wapenvondst die de politie in 2015 deed in Nieuwegein. Volgens de kroongetuige waren deze wapens (de grootste wapenvondst ooit in Nederland) eigendom van Taghi en werden de verdachten in die zaak door Taghi aangestuurd. Ook zou Taghi voortdurend nog geheime informatie uit het politieonderzoek doorgespeeld krijgen van advocaten. Die zouden daarmee de beperkingen, wat betekent dat advocaten alleen met hun cliënt mogen spreken, hebben geschonden.

OM is stellig

De officier van justitie was stellig: de beweringen over de wapens en de hiërarchie blijken te kloppen. Beweringen die de kroongetuige deed zijn vergeleken met gekraakte chatberichten en andere informatie. ,,En ten slotte blijkt uit de berichten dat via deze door Taghi geregelde en betaalde advocaten informatie uit het 26Koper dossier is gedeeld met de organisatie van Taghi, nog tijdens de beperkingen.” De officier noemde in dat verband de namen van advocaten Khalid Kasem, Yassine Bouchikhi, Christian Flokstra en Leon van Kleef. Bouchikhi en Flokstra zijn ook als advocaat betrokken in deze Marengo-zaak.

Nog voor de officier kon beginnen aan deze passage, wilde advocaat Bouchikhi dat voorkomen. ,, Het is volledige laster wat het OM gaat verkondigen. Het is klinkklare onzin. Het hek is van de dam.” Hij deed een verzoek om het uitspreken van de gewraakte passage te voorkomen, maar dat weigerde de rechtbank, die sprak van een ‘bijzonder verzoek’ dat neerkwam op het ‘de mond snoeren van het OM’. Flokstra stelde nog dat het OM louter deed aan ‘namen en shamen’.

Volledig scherm Advocaten Juriaan de Vries (links), Nico Meijering, Sebastiaan van Klaveren en Christian Flokstra (achteraan rechts) arriveren bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. © EPA

Verborgen iPhone

Door alle consternatie over de rol die advocaten gespeeld zouden hebben, sneeuwde ander groot nieuws zowat onder. Het OM moest erkennen dat kroongetuige Nabil B. onder ede heeft gelogen over het in bezit hebben van een iPhone 5 in zijn cel. Dat kwam aan het licht door een interview dat zijn voormalige anonieme advocaat gaf in het AD. Eerder had de kroongetuige al moeten toegeven een PGP-telefoon in zijn cel gehad te hebben, maar bezwoer daarna dat dit zijn enige telefoon was. Dat blijkt nu een leugen. Het OM zei niet te weten welke consequenties hieraan verbonden kunnen worden, omdat de inhoud van de telefoon nog niet bekend is. Ook loopt er nog een procedure tegen de manier waarop het toestel in beslag is genomen.

