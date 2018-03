OM: ouders ontvoerde Hannah snel uitgeleverd

Rolstoel van Anja gestolen: 'Ik hoorde de dief, maar kon niks doen'

17:06 De rolstoel van Anja van Wijk (29), haar enige vervoersmiddel om zelfstandig uit huis te komen, is vannacht gestolen. En dat terwijl ze thuis was in haar woning in Den Bosch, waar ze begeleid woont. Ze hoorde de dief binnenkomen, maar kon niet zelfstandig haar bed uit. Ze moest het geluid van de voetstappen, die ze op de gang hoorde, vanuit haar slaapkamer ondergaan. ,,Ik kan niks meer zonder mijn elektrische stoel en voel me heel onveilig hier."