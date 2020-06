OM slikt psychoseverhaal Thijs H. niet: ‘Hij heeft een jaar lang gelogen’

LIVE TWITTERDrievoudig moordenaar Thijs H. wist wel degelijk wat hij deed toen hij vorig jaar drie wandelaars vermoordde. Dat stelt het OM vanochtend in de rechtbank van Maastricht. Later vandaag volgt de strafeis. Verslaggever Niels Klaassen is erbij en twittert live mee.

,,Hij wist wat hij deed”, zei de officier van justitie in de rechtbank. Zo had H. zijn telefoon uitgezet voordat hij toesloeg, koos hij zijn locaties precies, luisterde naar macabare muziek, en bereidde alles goed voor. Hij koos een mes dat scherp genoeg was, liet bewust zijn hond thuis. Zo zou hij over de dinsdagmoorden verklaard hebben: ,,Ik ga twee moorden plegen, dan is het niet handig om een hond bij je te hebben.” Tegenover een nieuwe getuige zou hij al veel eerder verklaard hebben iemand ‘aan een mes te willen rijgen’.

H. (28) stak vorig jaar mei drie wandelaars dood in Den Haag en op de Brunssummerheide. Hij handelde volledig in verwarring, zei hij eerder. H. leefde in een waanwereld vol psychopaten die in ‘codetaal’ communiceerden en hem via kentekens en nieuwsberichten de opdracht gaven om te moorden. Experts adviseren de Limburger ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ te verklaren. Als de rechter dat overneemt, vervalt een celstraf.

Discussie

Maar het Openbaar Ministerie zet daar al sinds dag één grote vraagtekens bij. Volgens de officier van justitie is er sprake van een ‘wisselende proceshouding, verklaringen worden aangepast, er wordt gelogen'. ,,Pas in het Pieter Baan Centrum begint hij over de psychopaten, daar komt hij pas met het begrip ‘codetaal’ (...) Hij heeft een jaar lang gelogen”, zegt de officier van justitie.

De deskundigen van het Pieter Baan Centrum waren vorige week uiterst kritisch over H.'s eerder behandeling bij ggz-kliniek Mondriaan. De psychose kende een ‘lange aanloop’, maar werd niet als zodanig herkend door behandelaars. Ook niet als H. in september 2018 doordraait, zelfs niet na een heftige zelfmoordpoging in november dat jaar. En terwijl die ‘rode vlag’ gemist wordt, krijgt hij wel dexamfetamine voorgeschreven, een adhd-medicijn dat de psychotische klachten juist ‘aanjaagt’, zei de psychiater van het PBC: ,,De hulpverlening had niet het hele beeld. Er was onvoldoende zicht op alarmsignalen.” Mondriaan heeft daarop gereageerd per brief, meldde het OM vanochtend: de ggz-instelling heeft ‘grote moeite met het eenzijdige en uiterst suggestieve beeld’ van het PBC, volgens Mondriaan is er een ‘welbewust risico genomen’ dat er een ‘incompleet’ rapport zou komen.

Nabestaanden hopen dat H. behalve tbs ook een celstraf krijgt. Vorige week sprak de dochter van de vermoorde Diny hem emotioneel toe: ,,Je hebt niet alleen mijn moeder afgenomen, maar ook mijn beste vriendin. Hoe lang of kort je ook vastzit, je bent en blijft een seriemoordenaar.”

Volledig scherm Hondenbezitters lopen mee met de stille tocht voor Etsuko, de vrouw die in de Scheveningse Bosjes gedood werd door Thijs H. © ANP

Volledig scherm Phil Boonen (L) en Sébas Diekstra, advocaten van nabestaanden van de slachtoffers van Thijs H. © ANP