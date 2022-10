OM tegen medeverdachten: Moordaanslag Peter R. de Vries was terreurdaad

Twee van de nieuwe verdachten in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries zijn ‘naar Amsterdam gestuurd’ om te filmen en fotograferen hoe de misdaadverslaggever zwaargewond op de grond lag in de Lange Leidsedwarsstraat. ,,Uitermate schokkende beelden. Uit het verspreiden daarvan blijkt het terroristisch oogmerk”, zei het Openbaar Ministerie donderdag tijdens een eerste openbare zitting.

In de Amsterdamse rechtbank staan donderdag Erickson O. en Gerower M.C., samen met medeverdachte Krystian M., terecht in een bomvolle rechtszaal.

Krystian M. verbergt zijn gelaat achter een mondkapje en heeft een capuchon over zijn hoofd getrokken. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het medeplegen dan wel het uitlokken van de moord. Hij zou voor, tijdens en na de aanslag in direct contact hebben gestaan met de twee vermoedelijke uitvoerders, die hij aanstuurde. Hij heeft volgens het OM ook ontmoetingen met hen gehad.

Uitlokken moord

Delano G. en Kamil E. hebben eerder terechtgestaan. Het OM heeft levenslang tegen hen geëist. De rechtbank stelde in juni de uitspraak voor onbepaalde tijd uit, omdat het OM vlak voor de geplande datum met een tot dan toe onbekende getuige op de proppen kwam.

Deze getuige legt onder meer een verband tussen M. en Ridouan Taghi, die de opdrachtgever zou zijn van de moord. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is.

De drie nieuwe verdachten zijn aangehouden op 4 juli. M. zat in een cel in de penitentiaire inrichting in Lelystad in verband met een andere zaak.

McDonald's

De andere twee zijn opgepakt in Spanje en op Curaçao en vervolgens overgedragen aan Nederland. Zij zijn ten tijde van de aanslag geregistreerd door bewakingscamera’s. Op de beelden is te zien dat zij ongeveer drie kwartier in McDonald’s zaten, tegenover de studio van RTL Boulevard in het centrum van Amsterdam.

Over het verzoek van zijn advocaten om Erickson O. vrij te laten wil een officier van justitie kort zijn. ,,Het is evident dat deze verdachte en Gerower M. voorverkenningen hebben gedaan, op 1 juli bijvoorbeeld, en dat zij op 6 juli in McDonald’s zaten om De Vries te observeren als hij uit de achteruitgang van de Boulevard-studio zou komen.”

Op de bewuste avond trad De Vries in dat programma op. Toen hij kort na 19.30 uur de studio verliet en naar zijn auto verderop in een parkeergarage liep, zijn O. en M.C. achter hem aangelopen, gewapend met hun mobiele telefoons. Toen De Vries door, vermoedelijk, Delano G. was neergeschoten, in de buurt van de parkeergarage, hebben zij opnamen gemaakt.

Terrorisme

Advocaat Vito Shukrula vermoedt dat het OM de verdenking van terrorrisme ‘te pas en te onpas’ gebruikt ‘om maar zo zwaar mogelijke straffen te kunnen eisen’. ,,Er is hier geen sprake van een ideologisch of religieus motief’’, zei Shukrula. ,,Onderwereldmoorden draaien enkel om geld.” De advocaat vindt het erg willekeurig dat zijn cliënt Erickson O., en de medeverdachten Gerower M.C. en Krystian M., wel verdacht worden van terrorisme, maar Delano G. en Kamil E. niet.

De beelden zijn vervolgens verspreid via Twitter en andere sociale media, aldus het OM, met de bedoeling angst te zaaien. Dat komt neer op een terroristisch oogmerk, meent justitie. Ook het feit dat de aanslag is gepleegd op een zomeravond in een druk uitgaansgebied maakt het geweld terroristisch, zo vindt het OM, evenals de bekendheid van het slachtoffer.

