OM tegen nabestaanden: Peter R. de Vries zit fout, Tanis verzette zich wél

De 20 van 19 & 20 Ans Boersma ging het vliegtuig in als journalist en kwam eruit als jihadbruid

7:00 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: journaliste Ans Boersma. Ze leefde haar droom als correspondent in Turkije. Tot ze door een ex-geliefde in een terreuronderzoek belandde en het land werd uitgezet. ,,Ze ging het vliegtuig in als martelaar van de persvrijheid en kwam eruit als een jihadbruid.”