OM: Telefoon wijst topcrimineel ‘Noffel’ aan als brein achter mislukte liquidatie

Zijn criminele maten noemen hem ‘Noffel’, of ‘buikie’, vanwege zijn vele kilo’s overgewicht. Maar vergis je niet in de olijk klinkende bijnamen. Naoufal F. (37) uit de Amsterdamse Bijlmer heeft een keiharde reputatie onder de ‘mocromaffia’, die de laatste jaren stevig huishoudt in de onderwereld.



Het Openbaar Ministerie (OM) ziet in Naoufal F. de opdrachtgever van een mislukte liquidatie op crimineel Peter ‘Pjotr’ R., op 5 november 2015 in een woonwijk in Diemen. Twee schutters vuurden die dag maar liefst 34 kogels af op de auto van Pjotr R. De crimineel werd met zeven kogels in zijn lijf uit een slootje gevist, maar overleefde wonderwel de aanslag.

Versleutelde berichten

,,Tegen personen die bereid zijn als moordcommando op te treden, dient de maatschappij te worden beschermd'', concludeerde in juli de Amsterdamse rechtbank, die de twee schutters Atif M. en Qio C. tot 20 jaar cel veroordeelde. De rechtbank woog in die zaak duizenden zwaar versleutelde PGP-berichten uit mobiele telefoons mee als bewijs.



Het zijn diezelfde versleutelde berichten (PGP staat voor Pretty Good Privacy) die volgens het Openbaar Ministerie Naoufal F. ontmaskeren als opdrachtgever van de liquidatie. Uit in totaal 3,6 miljoen in beslag genomen berichten meent het OM de accounts van ‘Noffel’ te hebben gefilterd. Via bijnamen als ‘Exi’ en ‘Tiba’ (refererend aan F.’s tbs-verleden) zou hij zich verregaand met de moord hebben bemoeid. Zo werden de schutters ernstig tot de orde geroepen toen bleek dat de aanslag was mislukt.

Nieuwste bewijs

Tijdens een rechtbankzitting gisteren in Amsterdam presenteerde het OM het nieuwste bewijs. In één van de PGP-telefoons van de schutters is dna gevonden dat vermoedelijk van F. is. De telefoon is eerder door F. gebruikt, concludeert het OM dan ook. Zo werden op de geboortedag van zijn kind met die telefoon foto’s van zijn kind verstuurd.



Ook zou zijn gebleken dat F. tweeënhalve week na de mislukte liquidatie een nieuwe advocaat regelde voor schutter Atif M. In PGP-berichten wordt gesproken over ‘die advo’.

Contra-expertise

Advocate Inez Weski wond zich gisteren opnieuw op over de PGP-berichten die als bewijs worden gepresenteerd. Ze vindt dat haar mogelijkheden worden ontnomen om een contra-expertise op de berichten los te laten en vreest dat het OM alleen belastende berichten selecteert, en geen ontlastende. ,,De verdediging mag in een kinderbadje een beetje rondspartelen.”