OM-topman in ontuchtzaak voor Haagse rechtbank om bevoordeling te vermijden

In tegenstelling tot de rechtszaken tegen de andere tien verdachten, die in Amsterdam moeten voorkomen, wordt zaak tegen Vincent L. door de rechtbank in Den Haag behandeld. Dat laat het OM vandaag weten. Omdat hij als rechterlijk ambtenaar werkte voor het Functioneel Parket in Amsterdam kan anders ‘de schijn ontstaan van bevoordeling of benadeling’.

De zaak kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen verontruste berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt. Plaatsvervangend hoofdofficier Vincent L. zou, net als de andere verdachten, hebben betaald voor seks met een jongen van ongeveer 16 jaar. Het OM is nu bijna klaar met onderzoek naar de mannen. Eerder werd al gemeld dat één zaak - rond een 61-jarige verdachte - is geseponeerd.

Inbeslagname

Dat het onderzoek zo lang duurde, had volgens het OM meerdere oorzaken. Zo zijn de woningen van alle verdachten onderzocht, waarbij telefoons en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Die in beslag genomen zaken moesten allemaal worden uitgelezen en onderzocht. Daarnaast hebben ook advocaten van sommige verdachten onderzoekswensen ingediend. Ook al die onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. In de loop van de tijd is één van de verdachten van advocaat gewisseld.