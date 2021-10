OM: tweet over galg voor minister De Jonge ‘bedreigend’, onderzoek naar afzender

Dat laat het Openbaar Ministerie desgevraagd aan deze site weten. ,,De tweet waarin een galg in verband wordt gebracht met De Jonge is door de officier als ‘bedreigend’ gekwalificeerd, het levert de verdenking van bedreiging op’’, verklaart OM-woordvoerder Evert Boersta. ,,Met een galg over straat lopen is niet strafbaar’’, benadrukt de OM’er.



Tijdens een demonstratie zondag waaraan naar schatting 20.000 à 25.000 mensen meededen, duwde één van de demonstranten een metershoge galg voort op een rollator.

In het bericht op Twitter deelt de gebruiker een foto van de galg en koppelt die tekstueel aan de zorgminister, inclusief de hashtags #QRankzinnig en #3oktoberAmsterdam. Een twitteraar had opgeroepen: ‘De galg hangt voor je klaar @minVWS Hugo!’ Die tweet werd al snel weer verwijderd, maar andere twitteraars hebben het originele bericht vastgelegd. Het account van de gebruiker is inmiddels verwijderd.

De tweet kan op veel verontwaardiging rekenen op social media. Online zijn veel tweets te vinden waarin mensen juist afstand nemen van de galg. ‘Niet mijn demo, ik distantieer me van deze 20.000 wappies. En ik weet de meerderheid met mij!!’, geeft iemand bijvoorbeeld aan.

Meenemen niet strafbaar

Tijdens de demonstratie verklaarde een politiewoordvoerder hierover nog: ,,We hebben gezien dat er een galg is meegenomen, maar het meenemen van een galg is niet strafbaar. Er zijn ter plaatse verder geen bedreigingen aan gekoppeld, dus wij konden er verder niks mee doen.’'

De politie doet nu dus alsnog onderzoek naar de twitteraar. Dat zal zich in eerste instantie richten op het achterhalen van de identiteit van de afzender van de tweet.

Ook galg mee naar het Capitool

Een galg werd begin van dit jaar, op 6 januari, ook gebruikt bij de protesten bij het Amerikaanse Capitool. Nadat Trump in een speech in ferme bewoordingen had opgeroepen ‘naar het Capitool’ te gaan, marcheerden duizenden aanhangers die kant op. Meerdere demonstranten riepen destijds dat ze vicepresident Mike Pence wilden vinden en ophangen. Een deel van de menigte brak door de politieblokkades en bestormde het gebouw in een poging om te voorkomen dat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden formeel zou worden. Demonstranten richtten destijds een ongekende chaos aan en gebruikten geweld in het hart van de Amerikaanse democratie. Er vielen destijds vijf doden, onder wie een agent, en meer dan vijftig gewonden.

Expert in radicalisering Jelle van Buuren roept op om het meenemen van de galg naar het protest tegen de coronamaatregelen ‘niet groter te maken dan het is’. ,,We springen nu met z’n allen op deze ene galg, terwijl het probleem gecompliceerder is.’’

Van Buuren benadrukt dat er zondag 20.000 à 25.000 mensen in Amsterdam waren om te protesteren. ,,Een galg meebrengen is net als een Jodenster dragen tijdens zo’n protest niet strafbaar. Het zet ook niet aan tot geweld of haat, maar het is wel buitengewoon schadelijk, smakeloos en kwetsend.’' Volgens hem moet het Openbaar Ministerie ook ‘ontzettend goed nadenken’ of het hier iets aan wil doen. ,,Want het kan door de andere kant ook zo geframed worden dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Je kunt niet achter iedereen aangaan die opereert op het randje van de vrijheid van meningsuiting.’’

