OM: Verdachten martelcomplex Wouwse Plantage wilden ook mensen laten vermoorden

De groep verdachten die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij de bouw van het martelcomplex dat in het Brabantse Wouwse Plantage werd opgerold , zouden ook plannen hebben gehad om criminele rivalen te laten vermoorden. De officier van justitie noemde het aangetroffen bewijs ‘huiveringwekkend en macaber’.

In het voorjaar van 2020 kwam de politie door het hacken van de versleutelde berichtendienst Encrochat op het spoor van zeecontainers die in een loods in Wouwse Plantage werden gebruikt voor de bouw van een heus martelcomplex. In de berichten werd gesproken over de bouw van het complex en werden foto’s van de voortgang aan elkaar verstuurd. Om extra bewijs te vergaren werd het complex volgehangen met camera’s. Toen de bouw bijna was afgerond, viel de politie binnen en werden de verdachten aangehouden. Bij de inval werden snoeischaren, takkenscharen, een vrieskist, scalpels en vingerklemmen, gestolen politie-uniformen, stopborden en zwaailichten gevonden. Ook was er een tandartsstoel, die gebruikt zou worden om slachtoffers in vast te binden.

‘Zelfs kids zijn doelwit’

Maar volgens officier van justitie Koos Plooij was het doel van de groep verdachten niet alleen om criminele rivalen te ontvoeren en te martelen om zo geld of informatie in te winnen. Het samenwerkingsverband rond hoofdverdachten Roger P. en Robin van O. zou ook van plan zijn geweest om rivalen te laten vermoorden met wie er een slepend conflict was. Dat conflict ontstond nadat er een miljoenenbedrag van Roger P. gestolen zou zijn door iemand die in de chats ‘A1' wordt genoemd. ,,Iedereen gaat liggen, geloof me,” schrijft iemand daarover. Ibrahim Azaim schrijft dan: ,,Maat, jouw doel is mijn doel, ik ga pas dood als hij dood is. Zelfs kids zijn doelwit.” Officier van justitie Plooij noemde deze berichten ‘huiveringwekkend en macaber’. Volgens Plooij zijn er geen aanwijzingen dat het martelcomplex voor deze moorden zou worden gebruikt.

Deze Azaim, een vertrouweling van Roger P., wordt vervolgens in mei 2020 in Rotterdam doodgeschoten. Volgens Plooij een duidelijk teken dat het conflict rap escaleert. Ook markeert de moord volgens Plooij een verandering in de focus van de groep verdachten. ,,De organisatie had daarna ook moord tot doel’’, zei de officier in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Na de moord wordt volgens Plooij een groep namen uitgewisseld in de chatdienst Encrochat die te maken zouden hebben met de moord. ,,Heel deze groep moet dood, en hun familie ook’’, wordt er bij geschreven. Een andere verdachte schrijft: ,,Ze moeten dood, tot hun hond toe.”

Spullen gekocht via Marktplaats

Uit het onderzoek naar het voorbereiden van de bouw van het martelcomplex blijkt ook dat een van de verdachten al in het najaar van 2019 via Marktplaats zocht naar allerlei spullen. Zo zocht deze verdachte naar isolerend materiaal en wilde hij een grote set aan handboeien kopen (dertig stuks). Ook zocht hij naar een ‘gynaecologenstoel’ (uit de advertentie: ‘volledig verstelbaar, niet comfortabel, wel gaaf’). Het onderzoeksteam is naast twee tandartsstoelen die werden gevonden in de loodsen ook gestuit op een mobiele operatietafel, compleet met spanbanden. Ook deze werd via Marktplaats aangeschaft, zo is volgens het OM uit onderzoek gebleken.

Wanneer de inhoudelijke behandeling van het proces 26Douglasville kan beginnen is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. Zo moeten de ruim 57.000 gestuurde Encrochat-berichten ook nog door de advocaten van de verdachten worden bestudeerd. In totaal zijn er tien verdachten in deze zaak. Acht van hen zitten gedetineerd. Twee andere verdachten zitten al vast vanwege betrokkenheid bij een andere zaak.

