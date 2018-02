OM verdenkt huisarts van moord op schoonmoeder

Justitie in Maastricht doet strafrechtelijk onderzoek naar de Maastrichtse huisarts G.W. wegens minimaal één verdacht sterfgeval in verpleeghuis Martha Flora. Juridisch gezien zou er sprake zijn van moord. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad De Limburger .

W. was als arts betrokken bij het overlijden van zijn schoonmoeder in het particuliere verpleeghuis op 29 juli 2016. Hij heeft haar in de week vóór- en op de avond van - overlijden hoge doses medicijnen toegediend die niet via de vaste apotheek waren geleverd, hebben diverse bronnen verklaard tegenover de recherche. Justitie denkt dat deze medicijnen de dood hebben veroorzaakt of in ieder geval bespoedigd. Bekeken is of er sprake is van (versnelde) palliatieve sedatie, euthanasie of moord, zo verklaren meerdere bronnen tegenover de krant. Justitie gaat inmiddels uit van de laatste variant en wil W. daadwerkelijk gaan vervolgen.

De 76-jarige schoonmoeder was Duitse en woonde tot november 2015 in Frankrijk. W. en zijn (latere) echtgenote haalden haar naar Nederland en plaatsten haar in de privé-kliniek Martha Flora aan de Pieterstraat in Maastricht.

De medicijnen werden in opdracht van W. toegediend door verzorgenden, zo is tegenover de recherche verklaard. Het voltallige personeel van Martha Flora is de afgelopen maanden als getuige gehoord over het sterfgeval, bevestigt directeur Marco Ouwehand.

Rekening

Kort voor het overlijden van schoonmoeder kreeg W. aanmaningen van Martha Flora om het liggeld à 7200 euro per maand te betalen. Bij uitblijven van betalen zou schoonmoeder andere woonruimte moeten zoeken, aldus betrouwbare bronnen. De rekening à 53.000 euro is tot op heden niet voldaan, bevestigt de directie.

De politie onderzoekt ook een tweede sterfgeval in september 2017 in de privékliniek waarbij W. arts was. De nabestaanden van een 91-jarige vrouw uit Maastricht hebben zich recent gemeld bij de recherche, zo bevestigt een familielid.

Het Openbaar Ministerie onthoudt zich van commentaar. Huisarts W. laat via zijn advocaat mr. Wagemans weten dat hij ‘zich van geen kwaad bewust is en onschuldig is’. Over het overige ‘doet cliënt geen mededelingen gelet op diens beroepsgeheim’ .

'Supermarkteuthanasie'

W. is de afgelopen jaren meermaals prominent in het nieuws geweest vanwege euthanasiekwesties. Zo diende hij in 2013 een klacht in bij een toezichtsorgaan omdat er, volgens W., te gemakkelijk toestemming was verleend voor euthanasie. In januari 2010 verklaarde hij in deze krant: ,,Dat wij in Nederland met euthanasie, zoals je vanuit het omringende buitenland wel eens hoort, het ‘bejaardenprobleem oplossen’, baarlijke nonsens”.