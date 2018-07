OM vindt geen bewijs voor ontvoeringsverhaal Marco Kroon

UpdateHet Openbaar Ministerie stopt met het onderzoek naar mogelijk geweld van de Nederlandse officier Marco Kroon in Afghanistan. In een verklaring stelde de majoor iemand te hebben gedood, nadat hij gevangen was genomen. Het OM stelt dat er geen aanknopingspunten zijn gevonden die het verhaal van de hooggeplaatste militair onderbouwen.

Het Openbaar Ministerie maakt nu bekend dat het onderzoek weliswaar geen definitief uitsluitsel biedt. Maar het OM benadrukt daarbij dat er 'geen aanknopingspunten zijn gevonden die de gebeurtenissen uit de melding bevestigen'.

Verzonnen

De defensietop houdt er ernstig rekening mee dat de oud-commando zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen. Defensie-minister Ank Bijleveld laat weten dat zij nog eens gaat praten met Kroon. De CDA-bewindsvrouw wijst erop dat hij zich hoe dan ook niet aan de regels heeft gehouden. Die schrijven immers voor dat een militair zo'n incident meteen moet melden.

,,Ik ben blij dat we iets gehoord hebben van het Openbaar Ministerie. Dat zegt dat er eigenlijk geen bewijs is en het onderzoek is stopgezet. Dat betekent dat wij ons nu moeten gaan bezinnen'', zei Defensie-minister in Brussel, waar ze de NAVO-top bijwoont. Bijleveld zegt ,,oprecht'' niet te weten of Kroon het verhaal heeft verzonnen. Een gesprek over een eventueel ontslag gaat de CDA-bewindsvrouw nu ,,te ver''.

Quote Uit al het onderzoek dat wij hebben gedaan is geen bevesti­ging gekomen van zijn relaas Tineke Zwart Oorlogsheld Marco Kroon verklaarde tijdens een geheime operatie in 2007 in Afghanistan gevangen genomen te zijn. Toen de vijand hem om onduidelijke redenen liet gaan, wilde Kroon zelf de leider van de groep gevangen nemen, maar dat mondde uiteindelijk uit in een dodelijk vuurgevecht, waarbij hij zijn hele magazijn leeggeschoten zou hebben.



'Het was hij of ik', schreef Marco Kroon eerder in zijn eigen verklaring die hij in deze krant publiceerde. Kroon zag de man op een plek waar hij hem niet verwachtte en wilde hem overmeesteren, maar zag dat hij naar zijn automatische wapen greep; een AK-47. ,,Ik moest nu aan mijn leven denken. Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.''



Zijn verklaring riep veel vragen op. Zo verwonderden deskundigen zich erover dat Kroon in zijn betoog met geen woord rept over collega's, terwijl special forces uit veiligheidsoverwegingen juist proberen zo min mogelijk alleen te doen. Ook vinden experts het een vreemd verhaal dat niemand alarm zou hebben geslagen als hij gevangen genomen zou zijn.

Stilgelegd

Het onderzoek wordt niet helemaal afgesloten maar voorlopig stilgelegd, laat het OM weten. ,,De kans dat er in de toekomst informatie beschikbaar komt op basis waarvan alsnog een ander (strafrechtelijk) oordeel kan worden gegeven over de melding, is minimaal, maar niet uitgesloten."

Er blijven nog wel wat vragen open in de zaak. Zo is het onduidelijk of de man waar Kroon op zou hebben geschoten ook daadwerkelijk dood aangetroffen is. ,,We hebben gekeken naar alle geweldsmeldingen in de periode waar majoor Kroon over sprak die aansluiten bij zijn verhaal en daarin is geen bevestiging gevonden'', is het enige wat woordvoerder Tineke Zwart van het Openbaar Ministerie daar over kwijt wil. Ook is uit het onderzoek bijvoorbeeld niet gebleken dat Kroon op een gegeven moment met een magazijn kogels minder terugkeerde. ,,Uit al het onderzoek dat wij hebben gedaan is geen bevestiging gekomen van zijn relaas.''

Na de verklaring begin dit jaar van de met de Militaire Willems-Orde onderscheiden Kroon, werden uit veiligheidsoverwegingen commando's teruggehaald uit Afghanistan. Het verhaal van de majoor zorgde voor veel commotie.