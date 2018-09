OM vraagt de rechter om motorclub No Surrender te verbieden

No Surrender, in 2013 opgericht door Klaas Otto, ligt al jaren onder het vergrootglas van justitie. De kopstukken van de motorclub, waaronder Otto en de huidige leider Henk Kuipers, zitten inmiddels in de cel. Zij zijn volgens justitie betrokken bij onder meer drugshandel, mishandelingen, intimidaties en afpersing.



Het OM probeert No Surrender al langer te verbieden, net zoals dat enkele maanden geleden met de Satudarah en Bandidos gebeurde. Al in december vorig jaar stelde het Openbaar Ministerie een onderzoek in naar de mogelijkheid voor een verbod. Het verzoek om het verbod is gedaan bij de rechtbank in Noord-Nederland, omdat in Assen één van de weinige officiële afdelingen van No Surrender zit.