OM wil dat rechtbank Den Bosch doorgaat met zaak tegen Martien R., verdachten boycotten de zaak

Live via twitterHet Openbaar Ministerie wil dat de rechtbank in Den Bosch bepaalt dat het megaproces rondom Ossenaar Martien R. en veertien medeverdachten doorgaat. Dat zei de officier van justitie dinsdag in een reactie op het besluit van het merendeel van de verdachten om niet meer te komen.

,,Het kan niet zo zijn dat de voortgang van de rechtszaak op deze wijze kan worden gegijzeld”, zei de officier van justitie. De verdachten die niet meer komen, hebben ook hun advocaten opgedragen niet meer voor de rechtbank te verschijnen.

De rechtbank vroeg dinsdag alle verdachten nadrukkelijk of ze wisten wat de consequentie was van hun besluit. De officier oordeelde daarop dat de verdachten “ondubbelzinnig, bewust en vrijwillig besloten om niet meer te verschijnen.” De rechtbank neemt dinsdagmiddag een besluit over de voortgang van de zaak.

Boycot

De verdachten en hun advocaten boycotten de zaak, omdat er in hun ogen geen sprake is van een eerlijk proces. Martien R. deelde vrijdagmorgen mee dat hij geen zin meer had in het proces , omdat hij geen ‘enkele fiducie’ meer had in een eerlijk proces. Hij en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers verlieten daarop de zaal. Nadat de rechters enkele uren later bekendmaakten dat ze zich niet zullen terugtrekken, kondigden ze aan dat ze zich gaan bezinnen.

Dinsdag sloten vijf andere verdachten zich bij dat besluit aan. Ze spraken van een ‘schijnproces’, een ‘circus’ en een ‘Jerry Springer-show’. De advocaat van zoon Anton R. van Martien: ,,De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie bij alles wat ze wil en stelt. Het vonnis ligt volgens mijn cliënt al klaar.” Ook andere verdachten hebben al aangekondigd zich later bij de boycot aan te sluiten.

Aanwezig bij proces

Enkele verdachten zullen wel aanwezig blijven bij het proces, zo is inmiddels duidelijk. Zo zullen Driekus N. en zijn zoon Martien gewoon blijven komen. Maar broer Tinus, neef Toon, zoon Anton, ‘adjudant’ Arnold M. en de Helmondse ‘wapenman’ Frank L zullen schitteren door afwezigheid, zo vertelden zij vanochtend. ,,En dat is geen boycot, want de rechtbank mag gewoon doorgaan”, sprak Mark Nillesen, advocaat van Arnold M. De advocaten verwijten de rechtbank een ‘gebrek aan nieuwsgierigheid’. ,,De weegschaal is niet in balans. De rechtbank eeft wel oog en oor voor de visie van het OM, maar niet voor de inbreng van de advocaten”, betoogde Febe Schoolderman, advocaat van zoon Anton R.

Toon R. , de 41-jarige neef van Martien, kreeg het aan de stok met de rechtbankvoorzitter toen hij de twee officieren van justitie wegzette als ‘leugenaars’. ,,Dat vind ik, dus zeg ik het. En de rechtbank houdt het bedrag van de dames in stand”, zo hield Toon R. voet bij stuk.

Cocaïnetransport

Van de vijftien verdachten zijn er acht die worden bijgestaan door een advocaat van het kantoor van Jan-Hein Kuijpers en Mark Nillesen. Kuijpers zei vrijdag dat zijn collega’s dezelfde lijn zullen trekken als hij: niet gaan dus. De zitting van vandaag zou gaan over een onderschept cocainetransport van 315 kilo. Of dat nog doorgaat, nu van de zeven betrokken verdachten alleen Driekus N. wil blijven zitten, is nog niet duidelijk.

In de wandelgangen van de rechtbank ontstond voor aanvang van de zitting al een korte woordenwisseling tussen Tinus R. en Driekus N.