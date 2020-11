OM wil vier verdachten van fatale mishandeling in Arnhem niet vrijlaten

De twee minderjarige verdachten uit Arnhem, een minderjarige en een meerderjarige verdachte uit Rozendaal zouden betrokken zijn geweest bij de mishandeling met dodelijke afloop van een 73-jarige Arnhemmer op 28 oktober.



Deze vier zijn onderdeel van een groep van acht aangehouden personen. Van hen zijn er nog zeven verdachte. Een van hen is niet meer als zodanig in beeld. Hoe die mishandeling heeft plaatsgevonden wordt nog uitgebreid onderzocht.



Over de toedracht wil het Openbaar Ministerie daarom nog geen mededelingen doen. Het OM zegt zelf ook terughoudend te zijn met informatie over het onderzoek en de verdachten omdat het bijna allemaal minderjarigen betreft. Pas als het onderzoek is afgerond wil het OM openheid geven over de toedracht en de rol die de verschillende verdachten hebben gespeeld in de fatale mishandelingszaak.



De raadkamer beslist vrijdagochtend over het al dan niet vasthouden van de vier verdachten.