Oma Dieni ligt op bloedhete kamer in hospice, kleinkinderen zamelen geld in voor airco

Dinsdagmiddag ging Tiffany Brekelmans op bezoek bij haar oma in de hospice aan de Bredaseweg . ,,En zelf vond ik het daar toen al niet uit te houden", geeft de kleindochter aan. Haar oma, Dieni van Halteren, heeft een kamer op de bovenste verdieping van het pand, waar de temperatuur momenteel boven de dertig graden uitkomt.



,,Oma is daarbij ook niet in staat om even uit bed te gaan om te douchen of een voetenbadje te nemen", vertelt Brekelmans. ,,Eigenlijk eet ze momenteel alleen maar ijsklontjes om toch wat af te koelen.” Verder staan er drie ventilators in de kamer, waar oma in enkel haar luier ligt. ,,Het is er gewoon bloedheet.”



Het hospice neemt ze overigens niets kwalijk, wil de kleindochter ook even benadrukken. ,,Er wordt al zoveel bezuinigd op de zorg. Oma vond het tot nu toe ook altijd fijn daar te liggen. De vrijwilligers doen alles om het laatste stukje leven zo fijn mogelijk te maken en ze verzorgen haar de afgelopen twee weken hartstikke goed. Afgelopen nacht zijn ze ook tien keer in tien minuten langs geweest om oma met een washandje te koelen. Dus ze doen alles. Alleen voelt oma zich dan ook weer bezwaard als ze te vaak belt. Ze wil mensen toch niet graag tot last zijn.”