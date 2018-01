Oma Josine: Mijn dochter wéét gewoon niet wat er met Sharleyne is gebeurd

Gebrek aan bewijs

Hélène heeft de afgelopen 2,5 jaar nooit iets willen verklaren over wat er die nacht volgens haar is gebeurd. Hélène werd in 2015 ook al aangehouden omdat ze iets met de dood van haar dochter te maken zou hebben. Later werd ze wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. De vader van Sharleyne, Victor Remouchamps heeft vanaf dag één Hélène aangewezen als dader en startte een artikel 12-procedure om justitie te overtuigen alsnog de moeder te vervolgen. Nieuwe wurgsporen in de nek en een nieuwe getuige zorgden ervoor dat de moeder vorig jaar weer werd aangehouden, ook al omdat ze zelf heeft verklaard dat ze alleen was met het meisje.

Vingerafdrukken

Oma Josine gelooft in de onschuld van Hélène en zegt dat het nog geen gelopen zaak is. ,,De methode van die rat, Victor Remouchamps, Hélène helemaal zwart maken, werkt tot nu toe'', zegt Josine. ,,Er zijn zó veel roddels over Hélène verteld. Ze is zelfs twee keer zomaar in elkaar geslagen. Ze ís al veroordeeld door iedereen. Maar het is echt nog niet gedaan. Die nieuwe getuige is ook zo raar. Dat is iemand die boven haar woont. Toen zei hij niks te hebben gehoord en nu twee jaar later weet hij zich ‘ineens’ te herinneren dat hij stemmen heeft gehoord. Hélène weet alleen dat het raam ineens open stond en dat Sharleyne weg was. Waarom ze altijd heeft gezwegen? Dat heeft haar advocaat haar aangeraden. Dus ze hééft ook niet veel te vertellen over wat er die nacht is gebeurd.''