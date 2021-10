Ombudsman: Afhandeling toeslagenaffaire loopt helemaal mis

‘De UHT (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, red.) liep flinke achterstanden op en wettelijke behandeltermijnen zijn in meer dan een kwart van de gevallen overschreden’, aldus Van Zutphen. De wettelijke termijn van een jaar waarbinnen ouders geholpen hadden moeten worden, is per eind september al voor 5700 ouders overschreden. Hij noemt de werkwijze van de Belastingdienst te ingewikkeld.



De UHT begon eind vorig jaar met de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire. De UHT behandelt daarnaast ook klachten die daar vervolgens over worden ingediend. De Nationale Ombudsman houdt in de gaten hoe de UHT met die klachten omgaat.