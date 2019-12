Ombudsman heropent onderzoek naar fiscus

Mannen nat en onderkoeld uit trein gehaald

12:20 De hulpdiensten hebben vanochtend drie kletsnatte en onderkoelde mannen uit een trein in Venlo gehaald. Volgens de brandweer was een van hen in Eindhoven te water geraakt en er door twee andere mensen uitgehaald. Het drietal stapte vervolgens op de trein naar Venlo. Daar zijn ze in het ziekenhuis aangehouden door de politie.