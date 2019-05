Ombudsman wil 235 gedupeerde ouders tegemoet komen met kinderopvangtoeslag

KNVB zaait grote verwarring bij clubs na publiceren schema nacompeti­tie: ‘Een volslagen raadsel’

26 mei Bij voetbalclubs in de vierde klasse in de provincie Gelderland is grote verwarring ontstaan over een nacompetitieschema. De KNVB publiceerde zondagavond ineens een geheel ander schema op de site voetbal.nl. ,,Het is me een volslagen raadsel.’’