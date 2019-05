Omdat ik single ben, moet ik tijdens het familieweekend op een matje slapen

Vraag: ‘Vorig jaar was ik tijdens het jaarlijkse familieweekend de enige single. Daarom vond mijn moeder dat ik op een matje in de woonkamer kon liggen in plaats van in een slaapkamer voor mezelf. Ik liet weten dat ik zo het gevoel kreeg niet mee te tellen. Dit jaar deel ik een stapelbed met mijn 4-jarige neefje. Ik voel me niet serieus genomen. Heb ik een punt of ben ik een pieper?’