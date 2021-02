Omgekomen marinier was net terug van tiendaagse loodzware training in de kou

De Nederlandse marinier die zaterdagmiddag overleed in Noorwegen had net de dag ervoor de eerste fase van zijn loodzware opleiding in het poolgebied afgerond. Onduidelijk is nog wat er daarna precies is gebeurd. De marechaussee is een onderzoek gestart.

De marinier en zo’n vierhonderd kameraden zijn in het Noorse Skjold om te leren overleven en vechten in arctische omstandigheden. Ze waren net terug van tien dagen bivak in de sneeuw. Daarbij leerden ze hoe ze zich moesten voortbewegen en hoe ze in de barre omstandigheden kunnen overleven. Op de laatste dag moeten ze met volle bepakking een wak in skiën en daar zelf proberen uit te komen.

Normaal gesproken is er de laatste avond een groot eindfeest, maar volgens een woordvoerder van het Korps Mariniers is daar nu vanaf gezien vanwege corona. Het Korps had twee weken geleden zelf een kleine uitbraak onder de manschappen.

Er was nu volgens de woordvoerder alleen een toespraak van de commandant en de mariniers kregen een biertje. Daarna hadden ze een vrije avond. Ze mochten wel alcohol drinken in hun eigen verblijven. De volgende middag werd de militair dood gevonden in zijn bed.

Wat de onderofficier precies fataal is geworden, onderzoekt de marechaussee op dit moment.

In totaal verblijven op dit moment zeshonderd militairen van het Korps Mariniers in Noorwegen. Ze zouden twee weken geleden meedoen aan de internationale oefening Joint Viking, maar die werd stil gelegd nadat er een corona-uitbraak was onder de militairen. Zo’n 25 Amerikanen en 53 Britten waren besmet. Ook 4 Nederlandse militairen kregen corona.

Na meerdere testen is iedereen nu coronavrij. Ze blijven in hun eigen bubbel tot begin maart in Noorwegen.

