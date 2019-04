Omgekomen spookrijder A18 is man uit Zevenaar (25)

Mysterie na ravage op weg: bestuurder spoorloos nadat auto over de kop slaat

8:24 Een auto is afgelopen nacht op de Larenweg in Den Bosch uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen. Toegesnelde agenten troffen een ravage aan, maar de bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen. Het is niet duidelijk of hij gewond is geraakt.