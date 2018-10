Provinciehuis Flevoland afgezet vanwege verdacht pakketje en spandoeken Oostvaardersplassen

De eerste melding van de verdachte situatie was om 5.12 uur. Om 05.49 uur werd gemeld dat de politie de omgeving van het provinciehuis heeft afgezet. Op Twitter circuleerde een afbeelding van een spandoek met de tekst ‘Welkom in de schiettent van SBB.’ Met dat laatste wordt mogelijk Staatsbosbeheer bedoeld. Vorige maand besloot de provincie Flevoland dat er zeker duizend herten in de Oostvaardersplassen zullen worden afgeschoten.

Een woordvoerder van de NS zei dat er door hulpdiensten beperkingen waren opgelegd voor het treinverkeer, maar die zijn inmiddels opgeheven. ,,We starten de boel nu weer op, maar dat kan even duren. Het kan goed zijn dat reizigers hiervan nog wel even last hebben. Zeker omdat dit gebeurt in de drukke maandagochtendspits.”