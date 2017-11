Ommense kroegbaas na aanval met hakbijl: Het leek wel een horrorfilm

Een 56-jarige man uit Ommen hakte op de entreedeur in met een bijl. ,,Een geluk dat het veiligheidsglas is, want ik had de ellende niet willen overzien. Dan waren er echt wel mensen gewond geraakt.”



Nu bleef het bij scherven die door het café vlogen. De tien klanten die om kwart over elf ’s avonds nog in het café aan de bar zaten, of aan het biljarten waren, konden een goed heenkomen vinden.



De barvrouw had de man iets eerder op de avond vriendelijk verzocht om te vertrekken. De dader had namelijk een dag eerder al van bareigenaar Hans van Lingen te horen gekregen dat zijn klandizie niet op prijs werd gesteld. ,,Hij was zondagavond voor het eerst bij ons gekomen. Maar toen vond ik al dat hij hier echt niet paste en heb ik hem eruit gestuurd. Daarna heb ik wat andere horeca-ondernemers in Ommen gebeld omdat ik al begreep dat hij op andere plekken ook voor problemen had gezorgd. Daarom kreeg hij maandag een lokaalverbod.”



Van Lingen vervolgt: ,,De barvrouw belde me gisteravond al dat hij er weer was. Ik zei haar dat ze hem voorzichtig moest benaderen en dat ik er direct aankwam. Gelukkig had ik een rechtstreeks nummer van de agenten die in dienst waren. De politie was er dus ook heel snel.''