Omstreden ex-wethouder Jos van Rey keert terug in college Roermond

met video Politie schiet inbreker neer in Winters­wijk

Een man die zou hebben geprobeerd in te breken in het Gelderse Winterswijk is even later neergeschoten door de politie. Volgens een politiewoordvoerder bedreigde de man agenten met een wapen. De man raakte naar het nu lijkt niet levensbedreigend gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

10:39