Omstreden filter gasmasker voor militairen alsnog verboden

De krijgsmacht wilde aanvankelijk de ademfilters pas in 2023 vervangen, maar is daar nu toch zelf op terug gekomen. Twee weken geleden bleek uit interne documenten dat ze de filters in 2017 eigenlijk al hadden moeten vervangen. De Arbeidsinspectie was hier inmiddels ook van op de hoogte en had al een inspecteur op de zaak gezet, maar hij was nog niet zover dat er actie is ondernomen, laat een woordvoerder weten.

De mogelijke gezondheidsrisico’s van chroom 6 zijn de voornaamste reden om de filters nu toch direct te verbieden, zo blijkt uit een interne defensie-mail van 5 oktober die naar legercommandanten is gestuurd en wordt bevestigd door het Ministerie van Defensie.

Noodgevallen

De gasmaskers worden ingezet bij onder meer chemische aanvallen en het trainen. Alleen in noodgevallen in Nederland en in missiegebieden blijft het toegestaan om de filters met chroom 6 te gebruiken, zolang er nog niet voldoende nieuwe voorradig zijn. Tijdens oefeningen en in opleidingen is het gebruik vanaf nu uit den boze.

Twee weken geleden kwam naar buiten dat de gasmaskerfilters met chroom 6 nog volop bij de krijgsmacht in gebruik zijn. En dat terwijl er al sinds 29 maart 2017 een rapport ligt met het advies ze te vervangen. In het rapport staat dat de gezondheidsrisico’s van zogenoemde AMF-12 filterbussen weliswaar erg klein zijn, maar spullen met chroom 6 moeten volgens het Arbobesluit zo snel mogelijk moeten worden vervangen. Er is ook al een alternatief zonder chroom 6.

Budgettaire redenen

Quote We zijn continue op zoek naar de beste oplossing om zaken veiliger te maken. Maar we kunnen niet alles tegelijk Sjaak van Elden, Defensie Defensie erkende toen dat de filters eigenlijk vervangen moesten worden, maar stelde dat er bij de krijgsmacht op veiligheidsgebied zoveel moet worden aangepakt dat ze niet alles tegelijk kan doen. Ook budgettaire redenen speelden een rol waardoor vervanging was uitgesteld naar 2023.



Jurist Ferre van de Nadort die de kwestie publiekelijk maakte, liet het er niet bij zitten en diende op 27 september een klacht in bij de Arbeidsinspectie. Die besloot op 4 oktober een inspecteur op de zaak te zetten, bevestigt een woordvoerder van de Arbeidsinspectie.



Een dag later besluit defensie zelf om de filters te verbieden. Volgens de Arbeidsinspectie is dat niet dat op last van de inspecteur gebeurd. Ook defensie zegt dat de Arbeidsinspectie niet heeft ingegrepen. ,,We zijn continue op zoek naar de beste oplossing om zaken veiliger te maken. Maar we kunnen niet alles tegelijk", aldus Defensie-woordvoerder Sjaak van Elden.

Totaal verkeerd signaal

Jurist Ferre van de Nadort is blij dat de krijgsmacht nu zelf tot inkeer is gekomen. ,,Dat klinkt misschien alsof het goed nieuws is, maar het is natuurlijk schrijnend dat het zolang heeft geduurd. Met die gasmaskers werkt iedere militair. En doordat er in de leiding zo luchtig is gedaan over de potentiële risico’s is er een totaal verkeerd signaal naar werkvloer gegaan. Militairen zou daardoor ook kunnen denken dat het allemaal wel meevalt. Maar een goede baas zegt: er zit gif in, zorg dat je nieuwe krijgt,’’ zegt hij.