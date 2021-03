Omstreden huisarts Elens blijft pas vaccineren na verplichte handtekening

Ook nu blijkt uit een reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) dat de handelwijze van Elens niet juist is. ,,Ook een handtekening onder een ’informed consent’ (een brief zoals Elens die laat tekenen, red.) kan belemmerend voelen voor patiënten, en hen daarmee in verwarring brengen. Dat is niet de bedoeling”, aldus een woordvoerster van de inspectie.